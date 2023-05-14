В Британии неизвестные повредили строящийся военный корабль

В Великобритании неизвестные намеренно повредили строящийся военный корабль HMS Glasgow, проводится расследование. Об этом 13 мая пишет газета The Telegraph со ссылкой на подрядчика компании BAE Systems.

«Мы обнаружили, что ограниченное количество кабелей на HMS Glasgow <...> похоже, были повреждены намеренно», — сказал газете представитель компании.

По информации издания, перерезано порядка 60 кабелей. Всего на фрегате их нужно проложить около 23 тыс.

Подрядчик заявил, что уже начато внутреннее расследование совместно с поставщиками. Работа на судне временно приостановлена.

Ранее, 8 мая, в Новосибирске двое неизвестных пытались поджечь бомбардировщик Су-24. Как рассказал источник «Известий», они разрезали сетку, ограждающую площадку, после чего проникли на территорию авиазавода имени Чкалова, где и предприняли попытку сжечь законсервированный самолет. В результате им не удалось поджечь Су-24. Обгорела только трава под одной из стоек шасси.