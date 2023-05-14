Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков заявил об уверенности Москвы в причастности Киева к нападениям на россиян
Мир
ФРГ направит еще €11 млрд на поддержку Украины
Мир
Россияне почти 12 часов не могут улететь из Стамбула из-за задержки рейса
Армия
ВКС РФ сбили украинский истребитель Су-27 и еще 18 беспилотников
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Николаеве
Мир
Украине понадобится $150 млн на восстановление тепловой генерации страны
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили по Донецку 52 снаряда за полтора часа
Политика
В Госдуме подняли вопрос о запрете продажи алкоголя по ночам в жилых домах
Армия
ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации и складам ВСУ в Днепропетровской области
Мир
В Польше ожидают первые поставки пусковых установок HIMARS 15 мая
Мир
Президент ФРГ принял Зеленского в берлинской резиденции
Мир
Выбранный местом встречи Шольца и Зеленского квартал Берлина оцеплен полицией
Происшествия
В Твери возбудили дело об убийстве после пропажи 12-летнего школьника

В Британии неизвестные повредили строящийся военный корабль

The Telegraph: в Британии неизвестные намеренно повредили строящийся военный корабль
0
Фото: Global Look Press/Stephen Chung
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании неизвестные намеренно повредили строящийся военный корабль HMS Glasgow, проводится расследование. Об этом 13 мая пишет газета The Telegraph со ссылкой на подрядчика компании BAE Systems.

«Мы обнаружили, что ограниченное количество кабелей на HMS Glasgow <...> похоже, были повреждены намеренно», — сказал газете представитель компании.

По информации издания, перерезано порядка 60 кабелей. Всего на фрегате их нужно проложить около 23 тыс.

Подрядчик заявил, что уже начато внутреннее расследование совместно с поставщиками. Работа на судне временно приостановлена.

Ранее, 8 мая, в Новосибирске двое неизвестных пытались поджечь бомбардировщик Су-24. Как рассказал источник «Известий», они разрезали сетку, ограждающую площадку, после чего проникли на территорию авиазавода имени Чкалова, где и предприняли попытку сжечь законсервированный самолет. В результате им не удалось поджечь Су-24. Обгорела только трава под одной из стоек шасси.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023