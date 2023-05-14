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За сутки в России потушили 95 природных пожаров

Авиалесоохрана: за сутки в России потушено 95 природных пожаров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России за сутки лесопожарными службами потушено 95 природных пожаров. Об этом 14 мая сообщает Авиалесоохрана.

«За прошедшие сутки 13 мая в 28 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 95 лесных пожаров на площади 53 021 га», — указано на сайте ведомства.

Отмечается, что к полуночи 14 мая в стране всё еще действовали 64 лесных пожара на площади 25 932 га, пожарные службы их также активно тушат.

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До этого, 11 мая, сообщалось, что спасатели потушили крупный лесной пожар в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области. Расположенные рядом с заповедником населенные пункты отстояли от огненной стихии сотрудники и техника МЧС Южного Урала и противопожарной службы Челябинской области.

Днем ранее в МЧС сообщили, что в Курганской, Свердловской и Тюменской областях ликвидированы все ландшафтные пожары, которые ранее представляли угрозу населенным пунктам.

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