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СМИ узнали о надвигающейся на Италию волне забастовок из-за цен на макароны

Il Messaggero: Италию может захлестнуть массовая забастовка из-за роста цен на макароны
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Фото: ТАСС/IMAGO/Antonio Balasco
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Повышение цен на макаронные изделия в Италии может вызвать в стране волну забастовок и протестов. Об этом пишет газета Il Messaggero.

Как отмечается в материале за 11 мая, итальянская Ассоциация потребителей потребовала провести проверку по факту резкого и необоснованного роста стоимости макарон и даже пригрозила властям «макаронной забастовкой».

В ассоциации заявили, что управление по конкуренции и центральная инспекция по защите качества и борьбе с мошенничеством в отношении агропродовольственных товаров «должны были расследовать феномен дорогих макарон, где надбавки к ценам от поля до стола превышают долю в 570%».

Как утверждают представители ассоциации, если в ближайшее время цены на макаронные изделия не снизятся, то покупатели будут просто оставлять их на полках как минимум 15 дней, начав своего рода «макаронную забастовку», добавляет «Газета.Ru».

При этом, как указывают авторы статьи, представители производителей не согласились с жалобой, заявив, что рост цен на макаронные изделия обоснован. Так, в Итальянском продовольственном союзе указали на то, что повышение цены на макароны связано с тем, что лежащие в настоящий момент на полках магазинов макароны были произведены тогда, когда стоимость зерна была на самом высоком уровне. То есть в их цену входят огромные энергозатраты, высокие расходы на упаковку и логистику.

«Следует уточнить, что рост цены производства макаронных изделий (+8,4%) соответствует инфляции», — добавили в союзе.

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Италия — не единственная европейская страна, столкнувшаяся с ростом цен на фоне энергокризиса.

Так, 10 мая телеканал BFMTV сообщил, что в последние месяцы из-за инфляции почти каждый четвертый из 10 французов отказывался от покупки продуктов питания. По признанию респондентов проведенного телеканалом соцопроса, восемь из 10 французов (81%) хотя бы один раз за последний месяц сэкономили на продуктах питания, шопинге, отказали себе в отдыхе (45%) или медицинской помощи (17%).

О проблемах, связанных с инфляцией, заявляли и в Испании, которая, как и многие другие страны Европы, столкнулась с острой проблемой повсеместного роста цен. Основным фактором стала электроэнергия, которая в 2022 году подорожала на 49,4%. Об этом неоднократно заявили испанские профсоюзы, которые всё чаще выступают под лозунгом «Поднять зарплату, снизить цены, разделить прибыль».

2 мая Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%. Больше всего, по прогнозам, это отразится на ценах на продукты питания, алкоголь и табак.

В конце января появилась информация о том, что потребительские цены на продукты в Евросоюзе (ЕС) в 2022 году значительно поднялись. Согласно отчету Еврокомиссии (ЕК), где приведены цены на сельхозтовары за декабрь, только хлеб и крупы подорожали на 19,8% по сравнению с декабрем 2021 года.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако антироссийские санкции уже обернулись экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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