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В Москве и Санкт-Петербурге восстанавливается спрос арендаторов на площади в ТЦ

Спрос арендаторов на магазины и офисы в Москве и Санкт-Петербурге начал восстанавливаться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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По итогам мая 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге начали постепенно восстанавливаться рынки коммерческой недвижимости. Как пишет 14 мая газета «Коммерсантъ», пустующими торговыми площадями снова начинают интересоваться арендаторы, а количество посетителей в торговых центрах (ТЦ) продолжает сохранять положительную динамику.

Как подсчитали эксперты рынка, в первом квартале 2023 года показатель пустующих площадей составил около 14,5%. Торговые места ушедших западных брендов начали активно занимать ритейлеры из Турции, Белоруссии и Италии. Также специалисты фиксируют оживление в сегменте уличного ритейла. Кроме того, поступают частые запросы на открытие новых заведений общественного питания, алкомаркетов и продуктовых магазинов, уточняет «Газета.Ru».

Согласно показателю Mall Index, который отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, на неделе 1–7 мая в Москве он превысил показатель за такой же период прошлого года на 2%, а в Санкт-Петербурге — на 4%. И хотя текущие показатели посещаемости все же в несколько раз ниже, чем до начала пандемии коронавируса, положительная динамика по их увеличению сохраняется уже больше полутора месяцев.

Центры заняты: на освободившихся площадях моллов разместят МФЦ и отделения почты
Поможет ли мера решить проблему простаивающих площадей в торговых центрах

Ранее, 12 мая, управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский в своем прогнозе для «Известий» заявил, что не все новые арендаторы, которые постепенно занимают магазины ушедших зарубежных ритейлеров, смогут обеспечить ТЦ тот же трафик и процент с продаж, как, например, Zara. По его мнению, торговые центры столкнутся еще с большим дефицитом качественных арендаторов.

В настоящее время на месте ушедших H&M и Uniqlo открываются в основном российские бренды Melon Fashion Group, Gloria Jeans, Lime, а также турецкий Koton.

2 апреля глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева рассказала «Известиям», что современные моллы в стране превращаются из простой площадки для арендаторов в событийные центры и место городских коммуникаций с комфортной средой. Как отметил руководитель архитектурного бюро T+T Architects Сергей Труханов, в ТЦ появляются образовательные и культурно-выставочные пространства.

В конце марта стало известно, что Минпромторг в связи с ухудшением финансовых показателей моллов предложил на свободных площадях в ТЦ в России массово размещать многофункциональные центры и инфраструктуру «Почты России» (отделения, почтоматы и т.д.).

В конце февраля в Союзе торговых центров сообщили, что иранские бренды заинтересовались торговыми площадками в РФ.

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