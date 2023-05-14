Вучич заявил об уходе с поста главы СПП через несколько дней
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет пост главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в самое ближайшее время. Об этом он сообщил в воскресенье, 14 мая.
Вучич отметил, что подробнее расскажет о своем решении на собрании СПП, запланированном на 26 мая.
«Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. Я объясню свое решение на большом собрании», — приводит его слова портал Informer.
Политик добавил, что предстоящий съезд СПП должен стать крупнейшим в истории Сербии. По его словам, для руководства страны и партии ожидаются важные решения, отмечает «Газета.Ru».
«26 мая будут интересные решения, приглашаю на мероприятие», — заявил Вучич.
В конце апреля сербские СМИ сообщили о госпитализации Вучича. При этом сам Вучич опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья, заявив о своих планах посетить Заечарский округ Сербии и выступить с речью на летней сцене в Сокобане.