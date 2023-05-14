Певица из Швеции Лорин во второй раз выиграла «Евровидение»

Певица Лорин (Loreen) из Швеции во второй раз выиграла музыкальный конкурс «Евровидение», сообщается 14 мая. Она уже представляла свою страну с треком Euphoria в 2012 году.

В 2023 году Лорин выступила с песней Tattoo.

По итогам голосования зрителей и жюри Швеция получила 583 балла. Второе место занял исполнитель из Финляндии Кяарийя с 526 баллами. На третьей строчке ежегодного конкурса расположилась певица Ноа Кирель из Израиля с набранными 362 баллами.

«Евровидение-2023» проходило в Ливерпуле в Великобритании.

11 мая Европейский вещательный союз (ЕВС) не удовлетворил просьбу украинского лидера Владимира Зеленского выступить с посланием в финале конкурса. Представитель союза указал на то, что это нарушило бы один из главных принципов мероприятия — не транслировать политическую повестку.

23 июня прошлого года ЕВС отнял у Украины возможность проведения «Евровидения» на территории страны. Организаторы заявили, что киевские власти не могут гарантировать безопасность зрителей и участников. На фоне этого было принято решение, что конкурс состоится в Ливерпуле в период с 9 по 13 мая.

Украине выпала возможность провести музыкальный конкурс в этом году после победы Kalush Orchestra годом ранее. Несмотря на то что украинцы нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене, организаторы не сочли это поводом для дисквалификации и аннулирования результатов.