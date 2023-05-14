Дзюба прокомментировал свое отсутствие в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов»
Форвард московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба прокомментировал свое отсутствие в заявке на матч с самарскими «Крыльями Советов» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«За меня не волнуйтесь. Скоро буду в строю. Что не происходит — все к лучшему. Вернемся сильнее, не волнуйтесь», — сказал он в видеообращении к подписчикам в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).
Спортсмен также призвал болеть за «Локомотив». Матч пройдет в Самаре и начнется в 14:00.
Как отмечает «Спорт-Экспресс», Дзюба в этом сезоне провел за московский футбольный клуб 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее, 30 апреля, «Локомотив» одержал победу над подмосковным футбольным клубом «Химки» со счетом 5:1. В составе московского клуба забили полузащитник Антон Миранчук, нападающие Иван Игнатьев и Вильсон Изидор, Дзюба оформил дубль.