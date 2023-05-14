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Дзюба прокомментировал свое отсутствие в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Дзюба заявил, что скоро вернется в строй еще сильнее
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Форвард московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба прокомментировал свое отсутствие в заявке на матч с самарскими «Крыльями Советов» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«За меня не волнуйтесь. Скоро буду в строю. Что не происходит — все к лучшему. Вернемся сильнее, не волнуйтесь», — сказал он в видеообращении к подписчикам в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Спортсмен также призвал болеть за «Локомотив». Матч пройдет в Самаре и начнется в 14:00.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Дзюба в этом сезоне провел за московский футбольный клуб 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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Ранее, 30 апреля, «Локомотив» одержал победу над подмосковным футбольным клубом «Химки» со счетом 5:1. В составе московского клуба забили полузащитник Антон Миранчук, нападающие Иван Игнатьев и Вильсон Изидор, Дзюба оформил дубль.

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