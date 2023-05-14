В Твери возбудили дело об убийстве после пропажи 12-летнего школьника

В Твери пропал 12-летний школьник, по факту его безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщила в воскресенье, 14 мая, пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, мальчик ушел из дома в пятницу, 12 мая, и пропал. Следователи выезжали по месту последнего нахождения ребенка и провели осмотр.

Сотрудники СК и криминалисты, а также волонтеры проводят поиски.

Ранее, 29 апреля, стало известно, что двух девочек пяти и семи лет, пропавших в Нижегородской области, нашли живыми. Дети ушли гулять и не вернулись. Где они находились всё это время, не уточняется. К поиску были привлечены 11 сотрудников полиции ОМВД по городу и уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области, два кинолога и патрули наружной службы.