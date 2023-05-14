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Три человека умерли от остановки сердца на избирательных участках в Турции

TRT: три человека умерли от остановки сердца на голосовании в Турции
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Фото: REUTERS/Emilie Madi
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В Турции на избирательных участках три человека умерли из-за остановки сердца. Об этом 14 мая сообщил телеканал TRT Haber.

Сердечный приступ случился у сотрудника избиркома в турецкой провинции Ризе.

«У Шерефа Курта, который был сотрудником избирательного участка на парламентских выборах, при исполнении служебных обязанностей случился сердечный приступ. <…> Прибывшие на место медицинские бригады оказали Курту первую помощь. Его доставили в государственную больницу Качкара», — говорится в материале.

Однако спасти мужчину не удалось. Курту было 64 года.

Кроме того, как отметило издание, в районе Дереджик района Акчаабат Трабзона 75-летняя Айсель Улусой вместе со своими родственниками пошла к избирательной урне № 1093. Войдя в кабину для голосования, пенсионерка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Врачи констатировали смерть от сердечного приступа. Расследование инцидента продолжается.

Третий случай произошел в расположенной рядом с Трабзоном провинции Гиресун. Там 85-летний избиратель потерял сознание возле урны для голосования. Несмотря на помощь медиков, спасти его не смогли.

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Наряду с парламентскими выборами в Турции в этот же день, 14 мая, проходят выборы президента страны.

Кандидатами на президентских выборах являются действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. 11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

Корреспондент «Известий» Виктор Синеок показал квиток, который приходит домой каждому избирателю. Там отмечены имя, номер участка и очереди, при этом ряд избирателей пришел к участкам заранее в надежде попасть на голосование раньше своей очереди и заняться делами.

Турецкие граждане на выборах 28-го созыва отдают свои голоса за президента, который будет возглавлять республику в ближайшие пять лет, и 600 депутатов великого национального собрания (парламента).

В общей сложности по всей Турции установлено свыше 191 тыс. урн. Правом голосовать обладает более 60 млн избирателей. Голосование завершится в 17:00.

Это первый тур президентских голосований. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, 28 мая пройдет второй этап.

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