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ВКС РФ сбили украинский истребитель Су-27 и еще 18 беспилотников

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили украинский истребитель Су-27 и еще 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — сказал он.

Помимо этого российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Уточняется, что 18 беспилотников были уничтожены в районах Голой Пристани Херсонской области, Кирилловки, Спорного, Веселого, Ямполовки ДНР, Новоалександровки, Оборотновки Луганской Народной Республики (ЛНР), Петровки и Жовтневого Харьковской области.

В оборонном ведомстве также рассказали, что в районе Тягинки Херсонской области ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.

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Ранее, 13 мая, Конашенков сообщил, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-24, наносивший удары по Луганску, и прикрывавший его истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины.

В тот же день стало известно, что подразделения ВС РФ группировки войск «Днепр» уничтожили позиции украинской армии на херсонском направлении, в том числе гаубицу производства США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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