Боевики ВСУ выпустили по Донецку 52 снаряда за полтора часа

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 52 снаряда за полтора часа. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в воскресенье, 14 мая.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Куйбышевский район)», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что в период с 10:50 до 12:10 в общей сложности было выпущено 52 снаряда натовского калибра 155 мм. Под обстрел помимо Куйбышевского попал также Киевский район Донецка.

Ранее в воскресенье в ДНР сообщили, что украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую 155-миллиметровыми снарядами.

13 мая корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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