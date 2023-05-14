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В Госдуме подняли вопрос о запрете продажи алкоголя по ночам в жилых домах

В Госдуме подняли вопрос о запрете магазинам в жилых домах продавать алкоголь ночью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин 14 мая создал в своем Telegram-канале опрос о запрете продажи ночью спиртного в продуктовых магазинах в многоквартирных домах.

«Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых «наливаек»: днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?» — написал он.

За четыре часа из более чем 115 тыс. проголосовавших 79% поддержали инициативу депутата ГД, 11% опрошенных выразили несогласие и 10% выбрали вариант «всё равно».

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6 мая президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косачев отметил, что история ограничений продаж алкоголя имеет богатое прошлое и множество примеров, но ни один из них не принес положительного результата. Он уверен, что ограничительные меры в случае с алкоголем вряд ли смогут привести к желаемому эффекту.

В этот же день сообщалось о предложении Минздрава увеличить минимальный возраст приобретения алкоголя с 18 лет до 21 года в рамках проекта по формированию здорового образа жизни.

Также муниципалитеты предлагается наделить правом ограничить продажу спиртного по выходным и праздникам, а также ввести «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени».

В рамках реализации задач по системным антитабачным и антиалкогольным мерам предложено рассмотреть запрет рекламы крепких спиртных напитков и демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в музыкальных клипах, сериалах, фильмах, видеоблогах, музыкальных треках, подкастах.

5 мая в ГД заявили о намерении ввести в России запрет на ночную продажу алкоголя в «наливайках» в жилых многоквартирных домах. Изменения планируется вносить поэтапно. Сначала предлагается ограничить минимальную площадь таких заведений 50 кв. м, затем ограничить продажу алкоголя в них с 22:00 до 9:00.

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