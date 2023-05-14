Карта спецоперации на Украине 14 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил на брифинге генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов в районах населенных пунктов Тернополь и Петропавловка Днепропетровской области.

Кроме того, на купянском направлении были поражены живая сила и техника ВСУ. В районах двух населенных пунктов Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка «Рапира».

На краснолиманском направлении уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 425 самолетов, 231 вертолет, 4135 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9159 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 193 единицы специальной военной автомобильной техники.