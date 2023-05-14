FT: страны G7 и ЕС хотят запретить возобновление поставок трубопроводного газа из России

Страны G7 и Европейского союза (ЕС) хотят запретить экспорт газа РФ по трубопроводам, поставки по которым сейчас приостановлены. Об этом 14 мая написала газета Financial Times, сославшись на проект заявления лидеров «Большой семерки».

«Решение, которое должны принять лидеры G7 на саммите в Хиросиме на следующей неделе, предотвратит возобновление экспорта российского трубопроводного газа по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия», — сообщается в материале. Государства Запада первый раз с момента начала спецоперации (СВО) России по защите Донбасса заблокируют торговлю трубопроводным газом.

Западные страны, которые желают увеличить экономическое давление на РФ, стремятся добиться гарантий того, что Россия не увеличит доходы от экспорта энергоносителей, сообщило издание.

Как сказал один из неназванных чиновников, запрет на перезапуск российских газопроводов необходим для подтверждения того, «что партнеры не передумают в гипотетическом будущем».

В проекте заявления «Большой семерки» по итогам саммита в Хиросиме, попавшего в распоряжение Financial Times, сказано, что группа ведущих экономик мира намерена и в дальнейшем снижать использование источников энергии РФ как минимум до урегулирования конфликта на Украине.

Агентство Bloomberg 12 мая заявило об инициативе ЕС приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в ФРГ и Польшу. Для утверждения этого предложения нужно будет соглашение всех членов Евросоюза.

Днем ранее Politico отметило, что все страны Европейского союза поддержали ужесточение энергетических санкций против РФ. Новый, 11-й пакет санкций в отношении РФ будет отличаться от предыдущих тем, что сфокусируется на обходе ограничений.

8 мая глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сказал, что ЕК передала странам — членам сообщества проект 11-го пакета антироссийских санкций для согласования. Он подчеркнул, что пакет ограничений полностью готов.

Государства Запада усилили санкционное давление на Москву по причине проведения СВО по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российским лидером Владимиром Путиным в связи с обострением обстановки в ЛДНР на фоне обстрелов ВСУ.