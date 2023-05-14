Сумку с автоматами и патронами достали со дна Москвы-реки
Сумку с двумя автоматами и пятью рожками с боевыми патронами выловили из Москвы-реки. Источник «Известий» 14 мая отметил, что их обнаружили сотрудники службы безопасности сервиса по аренде самокатов, когда искали пропавшие транспортные средства.
«Самокаты находились на дне Москвы-реки. Когда их начали доставать спецмагнитами, то выяснилось, что под водой еще были два автомата и пять рожков с патронами», — сообщил собеседник издания.
О находке сообщили в полицию, правоохранительные органы организовали проверку.
22 апреля источник «Известий» сообщил о том, что в мусорном баке в подмосковном Раменском обнаружили отстрелянную американскую копию шведского противотанкового гранатомета AT. Ранее такие гранатометы поставлялись Украине. Есть версия, что корпус могли привезти из зоны спецоперации по защите Донбасса в качестве трофея.