Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации и складам ВСУ в Днепропетровской области
Мир
В Польше ожидают первые поставки пусковых установок HIMARS 15 мая
Мир
Президент ФРГ принял Зеленского в берлинской резиденции
Общество
Боевики ВСУ начали привлекать к шпионажу детей
Происшествия
Три пенсионера пострадали при обстреле ВСУ Горловки
Мир
Эрдоган и его соперник Кылычдароглу проголосовали на выборах в Турции
Мир
В США спрогнозировали падение производства пшеницы на Украине в 2023 году на 21%
Мир
Более 200 последователей религиозного культа умерли от голода в Кении
Происшествия
ВСУ выпустили более 80 снарядов по Херсонской области
Происшествия
Серия землетрясений с максимальной магнитудой 5,2 произошла у берегов Камчатки
Мир
В Днепропетровской и Харьковской областях сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Мир
FT узнала о планах G7 и ЕС запретить перезапуск поставок трубопроводного газа из РФ
Происшествия
Сумку с автоматами и патронами достали со дна Москвы-реки

Эрдоган и его соперник Кылычдароглу проголосовали на выборах в Турции

0
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на выборах главы государства, проходящих в воскресенье, 14 мая.

Эрдоган проголосовал на избирательном участке в Стамбуле, после чего заявил, что выборы в Турции проходят без проблем.

«Я с утра слежу за процессом, министр внутренних дел сообщил мне, что на данный момент голосование идет без каких-либо проблем и происшествий», — сообщил Эрдоган журналистам.

Он также выразил надежду на то, что результаты выборов будут полезными для турецкого народа и государства.

В свою очередь, главный соперник Эрдогана, кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу Огуз Салыджы также уже проголосовал на выборах, как и еще один кандидат в президенты Синан Оган.

14 мая в Турции проходят не только президентские, но и парламентские выборы. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок показал квиток, который приходит домой каждому избирателю. Там указаны имя, номер участка и очереди, однако некоторые избиратели приходят к участкам заранее в надежде попасть на голосование раньше своей очереди и заняться делами.

Нефтезолотая пора: в Турции накануне выборов обнаружили новое месторождение
Обойдется ли теперь страна без поставок энергоресурсов

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Турции стартовало голосование на выборах. Турецкие граждане на выборах 28-го созыва отдадут свои голоса за президента, который будет возглавлять республику ближайшие пять лет, и 600 депутатов Великого Национального собрания (парламента).

Всего по всей Турции установили более 191 тыс. урн. Правом голосовать обладает более 60 млн избирателей. Голосование завершится в 17:00.

Это первый тур президентских голосований. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, 28 мая пройдет второй этап.

8 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился мнением, что действующий глава Турции может одержать победу уже в первом туре выборов с 52–53% голосов. Дипломат признался, что рассчитывает на большинство мест в парламенте для правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023