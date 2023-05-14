Эрдоган и его соперник Кылычдароглу проголосовали на выборах в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на выборах главы государства, проходящих в воскресенье, 14 мая.

Эрдоган проголосовал на избирательном участке в Стамбуле, после чего заявил, что выборы в Турции проходят без проблем.

«Я с утра слежу за процессом, министр внутренних дел сообщил мне, что на данный момент голосование идет без каких-либо проблем и происшествий», — сообщил Эрдоган журналистам.

Он также выразил надежду на то, что результаты выборов будут полезными для турецкого народа и государства.

В свою очередь, главный соперник Эрдогана, кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу Огуз Салыджы также уже проголосовал на выборах, как и еще один кандидат в президенты Синан Оган.

14 мая в Турции проходят не только президентские, но и парламентские выборы. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок показал квиток, который приходит домой каждому избирателю. Там указаны имя, номер участка и очереди, однако некоторые избиратели приходят к участкам заранее в надежде попасть на голосование раньше своей очереди и заняться делами.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Турции стартовало голосование на выборах. Турецкие граждане на выборах 28-го созыва отдадут свои голоса за президента, который будет возглавлять республику ближайшие пять лет, и 600 депутатов Великого Национального собрания (парламента).

Всего по всей Турции установили более 191 тыс. урн. Правом голосовать обладает более 60 млн избирателей. Голосование завершится в 17:00.

Это первый тур президентских голосований. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, 28 мая пройдет второй этап.

8 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился мнением, что действующий глава Турции может одержать победу уже в первом туре выборов с 52–53% голосов. Дипломат признался, что рассчитывает на большинство мест в парламенте для правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti).