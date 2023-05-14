Более половины немцев и австрийцев выступили за мирные переговоры по Украине

Более половины опрошенных граждан Германии и 65% из Австрии выступили за проведение мирных переговоров по Украине. Об этом в четверг, 14 мая, сообщило издание Exxpress, ознакомившись с данными исследования YouGov.

«Лишь меньшинство (28%) [из ФРГ] выступает против начала переговоров о прекращении огня», — уточнил портал.

Также большее число респондентов из Германии выступили против вступления Украины в НАТО. Только 27% поддержали эту идею.

Накануне экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер заявил, что мирный процесс по Украине уже давно пора запустить. Он призвал к созданию контактной группы, которая сможет «сформировать ядро или по меньшей мере часть посреднической группы».

Также председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что европейские государства должны быть задействованы в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что любые мирные решения должны получить одобрение Киева.

12 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются «усадить» за стол переговоров «на условиях России». По его словам, ситуация нагнетается, предложения поступают из разных государств.

Ранее, 7 мая, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия и Украина могут начать мирные переговоры к концу этого года.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.