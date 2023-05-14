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В США спрогнозировали падение производства пшеницы на Украине в 2023 году на 21%

Минсельхоз США спрогнозировал снижение производства зерна на Украине на 21% в 2023 году
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Pavlo Pakhomenko
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Производство пшеницы на Украине в 2023 году снизится на 21%. Это следует из отчета министерства сельского хозяйства США, опубликованного в воскресенье, 14 мая, на сайте ведомства.

Так, по прогнозам американского минсельхоза, ожидается снижение производства пшеницы до 16,5 млн т в год. Для сравнения, в 2022 году этот показатель достигал 20,9 млн т.

В отчете также содержится прогноз, согласно которому стоит ждать падения и экспорта пшеницы с Украины на 33%, то есть с 15 до 10 млн т.

Кроме снижения производства пшеницы, ожидается также падение показателей производства и других зерновых культур на 16%. В частности, ожидается, что кукурузы будет собрано 22 млн т, что намного меньше, чем в прошлом году, а ее экспорт упадет до 16,5 млн т. Ячменя также будет собрано меньше, чем в прошлом году, — 5,9 млн т, овса — 350 тыс. т.

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Ранее, 2 мая, Еврокомиссия (ЕК) запретила ввоз украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Транзит зерна в другие страны Евросоюза (ЕС) разрешен. Пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

В Киеве неоднократно выражали обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако в налоговом комитете Верховной рады Украины выразили надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны ЕС беспошлинно, это нанесло ущерб фермерам Польши и некоторых других стран.

Кроме удара по агросектору, в Венгрии заявили о наличии токсинов и генетически модифицированных организмов в нескольких партиях кукурузы, поставленной с Украины. Словакия определила наличие в украинском зерне пестицидов, запрещенных в ЕС.

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