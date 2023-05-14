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Президент ФРГ принял Зеленского в берлинской резиденции

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Фото: REUTERS/ddp/Pool EPA
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в резиденции в Берлине, дворце Бельвю. Об этом сообщил в четверг, 14 мая, телеканал n-tv.

Визит Зеленского в Германию стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации на Украине.

По данным телеканала, после встречи со Штайнмайером украинский лидер посетил ведомство федерального канцлера ФРГ, где проводит переговоры с главой немецкого кабмина Олафом Шольцем.

Отмечается, что позднее Зеленский должен направиться в Аахен, где ему вручат премию Карла Великого за заслуги перед европейским единством.

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Президент Украины прибыл в Берлин в ночь на воскресенье из Рима. О том, что он прибудет в Германию, стало известно еще 3 мая. В тот же день T-Online сообщил, что поездка президента Украины в Германию может не состояться из-за утечки информации о ней в СМИ. Источник в украинском руководстве рассказал порталу, что правительство Киева гневно отреагировало на опубликованные материалы. Позже полиция Берлина начала расследование утечки информации о визите Зеленского в ФРГ.

5 мая депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт высказалась против решения о присуждении Зеленскому премии Карла Великого. Депутат пояснила, что, по ее мнению, каждый, кто удостоен такой премии, обязан предпринимать всё, чтобы урегулировать украинский конфликт.

Ранее правительство ФРГ в преддверии приезда Зеленского согласовало пакет военной поддержки Киева стоимостью €2,7 млрд.

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