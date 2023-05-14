Водитель BMW протаранил столб на юге Москвы и погиб

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии на юге Москвы, информирует столичная прокуратура 14 мая.

Предварительно, водитель BMW не справился с управлением.

«[Водитель] выехал с дороги и совершил наезд на мачту городского освещения. <…> Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП и обеспечивает принятие законного процессуального решения», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Водитель погиб, два его пассажира — мужчина и женщина — госпитализированы с различными травмами.

13 мая в Яшкульском районе Калмыкии на 246-м км автодороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь произошла смертельная авария. Четыре человека, включая двоих детей, погибли. В результате столкновения автомобиля Volkswagen и грузовика DAF с 33-летним иностранцем за рулем погибла 48-летняя водитель из Краснодарского края с тремя пассажирами.