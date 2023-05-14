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Более 200 последователей религиозного культа умерли от голода в Кении

Citizen TV: количество жертв культа пастора Маккензи в Кении достигло 201 человека
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Фото: REUTERS/Stringer
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Число жертв религиозной секты «Международная церковь Good News» в Кении, которая была создана пастором Полом Маккензи, достигло 201. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил кенийский телеканал Citizen TV.

Количество погибших было установлено после того, как судебно-медицинские эксперты эксгумировали 22 тела, информации о спасшихся нет, сказала комиссар прибрежного региона Рода Онянча.

Она добавила, что также был арестован еще один подозреваемый, в результате чего общее число задержанных по делу о гибели людей достигло 26 человек.

Операция по извлечению тел последователей ведется на территории леса Шакахола площадью 800 акров (около 324 га), где расположено поместье пастора Маккензи и, предположительно, захоронены остальные пропавшие члены секты.

На текущий день специалисты получили данные о причинах смерти 112 человек, добавила «Газета.Ru».

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Ранее, 13 мая, кенийская газета The Star сообщила об эксгумации 29 тел по делу о гибели жертв религиозной секты. Онянча заявила, что пропавшими без вести числятся 609 человек. Их поиски продолжаются.

26 апреля возле поместья Маккензи в лесу Шакахола было найдено восемь тел детей, которые также были связаны с религиозной сектой.

Секта «Международная церковь Good News» была создана 20 лет назад. Маккензи известен тем, что склоняет людей к крайним формам голодания, убеждая, что это самый короткий путь для верующего, который стремится обрести вечную жизнь. С 2017 года в отношении него были возбуждены дела по различным обвинениям, при этом пастор продолжал оставаться на свободе.

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