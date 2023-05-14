Серия землетрясений с максимальной магнитудой 5,2 произошла у берегов Камчатки

Серия из трех землетрясений была зафиксирована в течение дня в воскресенье, 14 мая, у берегов Камчатки с максимальной магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

По данным, приведенным на сайте, наиболее сильное из трех землетрясений было зафиксировано в акватории Камчатского залива на глубине 68 км. Его эпицентр находился в 94 км к югу от поселка Усть-Камчатск.

Два других землетрясения были зафиксированы в акватории Тихого океана. Их магнитуда составила 4,3 и 4,2, и произошли они на расстоянии около 120 км к юго-востоку от Усть-Камчатска.

Ранее, в ночь на 12 мая, в Республике Алтай произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,9. Сейсмособытие случилось у Чибитского сельского поселения.

10 мая в Елизовском районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2. Местные жители ощутили подземные толчки. Так, в Петропавловске-Камчатском их сила составила 3 балла. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.