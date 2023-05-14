Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ выпустили более 80 снарядов по Херсонской области
Происшествия
Серия землетрясений с максимальной магнитудой 5,2 произошла у берегов Камчатки
Мир
В Днепропетровской и Харьковской областях сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Мир
FT узнала о планах G7 и ЕС запретить перезапуск поставок трубопроводного газа из РФ
Наука и техника
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink
Мир
В Киеве заявили об ожидании поставки более сотни немецких БПЛА Vector
Мир
В Турции стартовало голосование на выборах президента страны
Интернет и технологии
Ученые предупредили о риске гибели человечества из-за развития ИИ
Мир
В МИД РФ заявили о планах привлечения стран БРИКС к проектам в Арктике
Мир
В США признали неспособность восполнить потери тяжелой техники ВСУ
Происшествия
Дело возбудили по факту смерти железнодорожника в Иркутской области
Мир
В Гагаузии начались выборы главы автономии
Недвижимость
Доля покупателей вторички из Херсона в Москве достигла 7%

Серия землетрясений с максимальной магнитудой 5,2 произошла у берегов Камчатки

0
Фото: ТАСС/Елена Верещака
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серия из трех землетрясений была зафиксирована в течение дня в воскресенье, 14 мая, у берегов Камчатки с максимальной магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

По данным, приведенным на сайте, наиболее сильное из трех землетрясений было зафиксировано в акватории Камчатского залива на глубине 68 км. Его эпицентр находился в 94 км к югу от поселка Усть-Камчатск.

Два других землетрясения были зафиксированы в акватории Тихого океана. Их магнитуда составила 4,3 и 4,2, и произошли они на расстоянии около 120 км к юго-востоку от Усть-Камчатска.

Сдвиг на фазе: в каких странах могут произойти следующие землетрясения
Медленно стихающая сейсмическая активность в Турции и Сирии угрожает соседним регионам

Ранее, в ночь на 12 мая, в Республике Алтай произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,9. Сейсмособытие случилось у Чибитского сельского поселения.

10 мая в Елизовском районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2. Местные жители ощутили подземные толчки. Так, в Петропавловске-Камчатском их сила составила 3 балла. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023