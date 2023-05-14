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ВСУ выпустили более 80 снарядов по Херсонской области

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области 84 снарядами
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области 84 снарядами. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что гражданская инфраструктура населенных пунктов области была обстреляна снарядами из ствольной артиллерии.

В частности, по селу Крынки боевики выпустили девять снарядов, Казачьи Лагеря были атакованы семью снарядами, Раденск — шестью. Восемь снарядов были выпущены по Днепрянам, девять — по Подлесному. Населенный пункт Подстепное ВСУ атаковали семью боеприпасами, по Песчановке и Корсунке противником было выпущено по пять снарядов.

В ночь на воскресенье боевики ВСУ продолжали наносить удары по гражданским объектам в Новой Каховке, Каховке, Алешках и Крынках, в целом выпустив по ним 28 снарядов из ствольной артиллерии.

Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры в настоящее время уточняется.

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Ранее в этот же день в ДНР сообщили, что украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую 155-миллиметровыми снарядами.

Накануне сообщалось, что боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня. Со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В этот же день корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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