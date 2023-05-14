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В Днепропетровской и Харьковской областях сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/State Emergency Service Of Ukraine
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В Никопольском районе Днепропетровской области повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Об этом рассказал в воскресенье, 14 мая, глава областной администрации Сергей Лысак.

«Повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры.

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Ранее в этот день во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены начали работать в 3:42.

Также стало известно о взрывах, которые прогремели в ночь на воскресенье в Сумской области и в подконтрольном киевскому режиму Херсоне.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Харькове. В области была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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