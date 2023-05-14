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Житель Артемовска рассказал о спасении из заминированного дома

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Житель Артемовска (украинское название — Бахмут) Олег Корнеев рассказал о том, как сотрудники ЧВК «Вагнер» спасли людей из заминированного украинскими боевиками дома. Историей спасения он поделился в воскресенье, 14 мая.

По словам мужчины, сотрудникам ЧВК, пробившимся к дому, где были заблокированы мирные жители, пришлось взорвать стену, чтоб вызволить их оттуда.

«Сначала услышали голос: «Живые кто есть?», причем русский язык. <…> Потом они предупредили, молодцы: «Ребята, уходите в одну сторону подвала, эту сторону мы сейчас будем подрывать, чтобы сделать вам проход, чтобы вы могли вылезти», — рассказал Корнеев «РИА Новости».

Он добавил, что, после того как все гражданские покинули опасное место, сотрудники ЧВК разминировали весь дом. После проверки всей близлежащей территории оказалось, что на входе в подвал, где были заблокированы люди, боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) была установлена мина с дистанционным взрывателем.

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Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские штурмовые отряды на донецком направлении освободили квартал в северо-западной части Артемовска.

12 мая сообщалось, что сотрудники ЧВК «Вагнер» во время боевых действий в Артемовске эвакуировали из подвала разрушенного дома семейную пару с новорожденным мальчиком.

За день до этого стало известно, что Артемовск почти перешел под контроль российских сил, до въезда в город осталось 740 м.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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