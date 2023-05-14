В Турции запретили проносить телефоны в кабины для голосования

На всеобщих выборах в Турции 14 мая избирателям запрещено проносить мобильные телефоны и камеры в кабины для голосования. Об этом говорится в воскресной публикации газеты Hürriyet.

Отмечается, что нарушение данного требования карается штрафом. Устройства связи, а также фото- и видеотехнику рекомендуется сдать на избирательном участке, либо оставить дома. Помимо этого, избиратели не должны класть в конверт для голосования ничего, кроме заполненных бюллетеней, в противном случае голос будет считаться недействительным. Независимо от причины новый бюллетень взамен полученного выдаваться не будет.

«Никто, кроме самого избирателя, не должен входить на избирательный участок. Никто не может вмешиваться в процесс голосования. Избиратель принимает решение самостоятельно», — подчеркивается в публикации.

Первый тур президентских выборов в Турции стартует в 08:00 14 мая. За высший государственный пост поборются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Если ни один из кандидатов не наберет необходимое количество голосов, 28 мая будет организован второй тур.

Параллельно с президентскими проходят парламентские выборы. Турецким гражданам предстоит определить 600 депутатов великого национального собрания (парламента).

Всего в стране и за ее пределами установлены 191 884 урны для голосования. В первую очередь будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты. Принять участие в голосовании могут 64 млн граждан.

Ранее, 8 мая, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу поделился мнением, что действующий глава Турции может одержать победу уже в первом туре выборов с 52–53% голосов. Дипломат признался, что рассчитывает на большинство мест в парламенте для правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti).

Днем ранее Эрдоган провел в Стамбуле митинг, который собрал около 1,7 млн человек. В ходе мероприятия политик озвучил главные тезисы своей предвыборной кампании.

В апреле он заявил, что уверен в своей победе на выборах главы республики.