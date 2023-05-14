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Российский военный рассказал о напуганных боевиках ВСУ в Марьинке

«РИА Новости»: солдаты ВСУ в Марьинке сильно напуганы
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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В ходе работы штурмовых подразделений в Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР) было выявлено, что противник напуган. Об этом рассказал российский боец спецназа Южной группировки войск в воскресенье, 14 мая.

По его словам, украинские боевики в контактном бою стреляют не целясь, из-за угла, прячась в укрытиях.

«Противник ведет себя достаточно скрытно, по нему видно, что он боится, вольно он себя не ведет. Двигается из укрытия в укрытие перебежками, <…> а при контактном бое ведет огонь из-за укрытий, не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла», — сказал военный в беседе с «РИА Новости».

Он также отметил, что российские силы ведут дневное и ночное наблюдение на данном направлении, в ходе чего диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) врага обнаруживаются еще на подходе к городу и сразу же уничтожаются.

Военный добавил, что, как правило, состав этих групп — до восьми человек, а их главной целью является вскрытие позиций сил РФ.

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Ранее в этот же день начальник пресс-центра группы «Восток» Александр Гордеев рассказал, что под Марьинкой российские военнослужащие ликвидировали разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ пресекли действия украинской ДРГ на купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР). Он добавил, что на данном направлении ВСУ потеряли за сутки свыше 60 военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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