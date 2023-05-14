Дело возбудили по факту смерти железнодорожника в Иркутской области

В Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели составителя поездов на Восточно-Сибирской железной дороге. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Отмечается, что трагедия произошла в ночь на воскресенье. На станции Вихоревка железнодорожник был смертельно ранен, когда проводил маневренные работы.

«По данному факту Братским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

К настоящему времени следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и проводят иные следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что на железной дороге в Амурской области монтера ударило током. Мужчина погиб. Следственный комитет проводит проверку по факту его гибели.