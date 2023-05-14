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Павелски сравнялся с Овечкиным по заброшенным шайбам в плей-офф НХЛ

Джо Павелски забросил 8 шайб в серии с «Сиэтлом» и побил рекорд франшизы «Старс»
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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Jerome Miron
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Нападающий «Далласа» Джо Павелски сравнялся по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли с россиянином Александром Овечкиным среди действующих игроков. Об этом стало известно в субботу, 13 мая.

38-летний американец отметился голом в матче против «Сиэтл Кракен». Это была его 72-я заброшенная шайба в карьере плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Сиэтл» выиграл матч со счетом 6:3. Дубль в составе победителей оформил Джордан Эберле. Кроме Павелски, за «Даллас» забросили шайбы Мэйсон Марчмент и Йоэль Кивиранта.

Теперь Павелски и Овечкин делят лидерство по голам в Кубке Стэнли. Лучшим по этому показателю за всю историю НХЛ считается знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки, на счету которого 122 гола.

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Ранее, 1 мая, действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» не смог выйти во второй раунд плей-офф НХЛ, уступив «Сиэтл Кракен». Матч завершился со счетом 1:2.

14 апреля российский хоккеист Александр Овечкин рассказал о причине неудачного сезона в НХЛ. По его словам, ХК «Вашингтон Кэпиталз» было непросто найти мотивацию для победы в последнем матче регулярного сезона-2022/23 против ХК «Нью-Джерси Девилз».

До этого, 28 марта, стало известно, что канадский нападающий клуба НХЛ Edmonton Oilers Коннор Макдэвид стал первым игроком НХЛ за последние 27 лет и 10-м игроком в истории лиги, который набрал 140 очков за сезон. Такого результата он добился благодаря результативной передаче в матче регулярного чемпионата против Arizona Coyotes.

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