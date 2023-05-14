Гинцбург захотел создать систему для актуализации состава вакцин

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости создания современного механизма для актуализации вакцин против коронавирусной инфекции, чтобы регулировать их производство. Соответствующее заявление 14 мая он сделал в беседе с ТАСС.

«Смысл этой системы должен заключаться в том, чтобы постоянно вести мониторинг за этим возбудителем [коронавирусом]», — сказал Гинцбург.

При постоянном мониторинге с помощью такой системы можно будет «выявлять новые антигенные варианты», проверять работоспособность старой вакцины от новых выявленных антигенов и по итогам этого исследования решать — «делать новую вакцину или использовать старую».

Ранее, 5 мая, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации и отменил статус пандемии COVID-19.

В этот же день ученый РАН Михаил Болков назвал поспешным решение ВОЗ об отмене статуса пандемии COVID-19. Ковид до сих пор распространяется и вызывает волны заболеваемости, отметил научный сотрудник.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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