В МИД РФ заявили о планах привлечения стран БРИКС к проектам в Арктике

Россия прорабатывает проекты в разных отраслях со странами БРИКС и ШОС для их реализации в Арктике. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Контакты со странами БРИКС и ШОС [по Арктике] в настоящее время активно развиваются. Прорабатывается ряд двусторонних проектов в таких сферах, как научные исследования, логистика, охрана окружающей среды, а также морское сотрудничество», — рассказал он.

Кроме того, Корчунов заявил, что обсуждаются возможные энергетические проекты со странами Востока. По его словам, они испытывают интерес к таким планам, и имеют необходимые компетенции.



Посол не стал раскрывать детали этого диалога, объяснив продолжающимся санкционным давлением Запада на Россию.

Ранее в этот день Николай Корчунов заявил, что Россия может выйти из Арктического совета в связи с деструктивной политикой западных государств. По его словам, с того момента, как полномочия председателя перешли от Москвы к Осло, будущее Арктического совета целиком зависит от действий норвежских властей и других участников.



Корчунов также добавил, что наращивание военного потенциала НАТО в Арктике может привести к эскалации в регионе. Он сообщил об усилении курса Запада на противоборство и конфронтацию.

25 апреля Корчунов отметил, что российская сторона сомневается в возобновлении конструктивной работы Арктического совета на фоне политики США и НАТО, ведущей к нарастанию конфликтного потенциала в Заполярье.

До этого, 16 марта, дипломат сообщил, что РФ крайне настороженно относится к заявлениям Вашингтона о подготовке к возможным разногласиям с Москвой и Пекином в Арктике. Он подчеркнул, что Арктика — мирный регион, и его военное освоение Соединенными Штатами вызывает беспокойство.

Еще в августе 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг упомянул, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике. Он оправдал это большим стратегическим значением региона.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что подобные заявления воспринимаются как выражение намерения по противостоянию РФ и российским интересам в Арктике, в связи с чем «Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом».