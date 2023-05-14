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В Польше заявили о разрушении экономики Запада из-за Украины

Myśl Polska: Запад работает за спасибо от маловажного Киева, разрушая свою экономику
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Польша и страны ЕС полагаются на украинское сельское хозяйство вместо собственного, поставив на первое место интересы и экономику Киева ради слов благодарности. Об этом написало польское издание Myśl Polska.

«Создается впечатление, что украинская экономика и украинские фермеры важнее для ЕС и для политиков Польши, чем польские предприниматели и потребители. <…> Они пытаются выделиться самыми нелепыми идеями только для того, чтобы услышать от президента незначительной страны максимум «спасибо», — отметил обозреватель.

По его словам, эмбарго на отдельные белорусские продукты, в том числе удобрения, сильно ударило по польским фермерам, которым пришлось искать менее выгодную замену, а также ограничивать производство продуктов, овощей и зерновых.

К тому же отмена таможенных пошлин и НДС на товары, ввозимые с Украины, привела к наплыву украинской сельскохозяйственной продукции «сомнительного качества», что привело к снижению цен и качества товара. Следовательно, польским предпринимателям приходится продавать свою продукцию ниже себестоимости, что абсолютно невыгодно для них, отмечает автор статьи.

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Газопровод «Ямал» и газопровод «Дружба» уже несколько десятилетий обеспечивают Польшу и другие страны «поставками сырья из России по относительно низким ценам», но «из-за односторонне расторгнутых польской стороной контрактов внезапно возникла необходимость искать другие источники их получения», подчеркнул обозреватель.

«Трудно построить союз между государствами, когда между народами нет полного уважения. И Украина не будет нашим союзником только потому, что это модно и этого хотят нынешние представители власти», — добавил в заключение журналист.

Ранее, 12 мая, агентство Bloomberg написало, что Евросоюз предложил официально оформить приостановку поставок российской нефти по «Дружбе» в Германию и Польшу.

При этом еще 3 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете Hindustan Times заявил, что отказ от российской нефти может серьезно дестабилизировать рынок.

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