Реклама
Прямой эфир
Мир
В США признали неспособность восполнить потери тяжелой техники ВСУ
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на заводе в Тольятти
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ с помощью «Акации»
Общество
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России к 18 мая
Происшествия
Советник Пушилина назвал целью удара ВСУ по Донецку экстренные службы
Происшествия
В Дагестане задержали подростка за ложные сообщения о минировании
Мир
Израильская армия заявила о возобновлении ударов по сектору Газа
Происшествия
Завод по производству дверей загорелся в Тольятти
Мир
В Кремле отвергли обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве РФ в выборы
Мир
СМИ сообщили о договоренностях Израиля и Палестины о прекращении огня
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о ранении подростка в результате обстрела ВСУ
Мир
Турецкая оппозиция заявила о намерении улучшить отношения с Россией
Мир
На улице Нью-Йорка появился призыв остановить Украину

Более 30 человек погибли в Буркина-Фасо при вооруженном нападении

0
Фото: Global Look Press/Tino Plunert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 33 человек погибли в результате вооруженного нападения в Буркина-Фасо. Об этом 13 мая сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

По данным издания, боевики напали на мирных жителей деревни Юлу на северо-западе страны.

Источники агентства рассказали, что нападавшие вели беспорядочный огонь и были хорошо вооружены. Свое нападение они совершили на мотоциклах.

Губернатор региона, в котором произошло массовое убийство, заявил, что меры безопасности в этом районе будут усилены.

Африка прекрасна: почему США ринулись укреплять связи с континентом
И какую роль в этом сыграли Китай и Россия

14 апреля эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов рассказал «Известиям», что не стоит рассматривать мобилизацию в Буркина-Фасо как в первую очередь подготовку к военным действиям. Это скорее мобилизация экономики страны.

Ранее, 8 апреля, стало известно, что в Буркина-Фасо в Западной Африке погибли 44 человека в результате двух терактов.

До этого, 25 января, правительство Буркина-Фасо запросило Францию вывести свои войска из страны.

Буркина-Фасо, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023