Более 30 человек погибли в Буркина-Фасо при вооруженном нападении

Не менее 33 человек погибли в результате вооруженного нападения в Буркина-Фасо. Об этом 13 мая сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

По данным издания, боевики напали на мирных жителей деревни Юлу на северо-западе страны.

Источники агентства рассказали, что нападавшие вели беспорядочный огонь и были хорошо вооружены. Свое нападение они совершили на мотоциклах.

Губернатор региона, в котором произошло массовое убийство, заявил, что меры безопасности в этом районе будут усилены.

14 апреля эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов рассказал «Известиям», что не стоит рассматривать мобилизацию в Буркина-Фасо как в первую очередь подготовку к военным действиям. Это скорее мобилизация экономики страны.



Ранее, 8 апреля, стало известно, что в Буркина-Фасо в Западной Африке погибли 44 человека в результате двух терактов.



До этого, 25 января, правительство Буркина-Фасо запросило Францию вывести свои войска из страны.

Буркина-Фасо, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.