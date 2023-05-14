Яккарино отреагировала на новость о своем назначении главой Twitter

Бывший топ-менеджер компании NBCUniversal Линда Яккарино впервые прокомментировала новость о своем назначении на пост нового генерального директора Twitter. Она написала пост в субботу, 13 мая, в своем аккаунте в соцсети.

«Спасибо, Илон Маск! Меня давно вдохновляет ваше видение создания светлого будущего. Я очень рада помочь донести это видение до Twitter, а также изменить этот бизнес вместе», — сообщила она.

Ранее, 12 мая, Маск сообщил, что бывший топ-менеджер компании NBCUniversal Линда Яккарино сменит его на посту гендиректора Twitter. Она работала в медиахолдинге более 10 лет, среди ее заслуг — запуск стримингового сервиса Peacock.



В тот же день предприниматель объяснил назначение Яккарино новым генеральным директором Twitter возможностью больше времени уделять своей компании Tesla. Маск призвал не судить о Яккарино заранее. Он добавил, что категоричен в вопросах защиты свободы слова, даже если это может привести к убыткам компании.



Днем ранее предприниматель заявил, что через шесть недель покинет пост главы Twitter. По его словам, после увольнения он планирует стать исполнительным председателем и техническим директором.

29 апреля создатель и бывший глава социальной сети Twitter Джек Дорси раскритиковал Маска и его деятельность во главе компании. По его мнению, «всё пошло наперекосяк». Также Дорси не оценил идею платной верификации аккаунтов в соцсети за $8 в месяц.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Миллионер Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Бизнесмен сразу уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.