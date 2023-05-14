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ВС РФ уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Российские артиллеристы уничтожили два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, сообщил 14 мая «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«Артиллерийским огнем уничтожены вскрытые в ходе воздушной разведки два пункта временной дислокации противника в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка (Васильевского и Ореховского районов Запорожской области. — Ред.)», — сказал он.

Также артиллеристы уничтожили гаубицу «Мста-Б» в районе Темировки, пикапы с украинскими боевиками вблизи Малой Токмачки и Каменского и грузовой автомобиль в районе Чаривного. Кроме того, в Запорожской области расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» сбили три ракеты, выпущенные боевиками ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Ранее в этот день появилось видео уничтожения российскими артиллеристами минометного расчета ВСУ. В Минобороны РФ показали, как работают расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» Западного военного округа (ЗВО).

На одном из направлений батареи САУ 2С3М «Акация» с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника. В результате ликвидирован минометный расчет противника, уточняли в ведомстве.

12 мая стало известно, что на запорожском направлении группировка ВС РФ «Восток» успешно ликвидировала семь беспилотников из арсенала украинской армии. Также собеседник агентства отметил, что в районе Полтавки огнем реактивной батареи удалось ликвидировать пункт временной дислокации ВСУ, а под городом Гуляйполе расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» разбил минометную группу неприятеля.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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