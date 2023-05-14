Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России к 18 мая
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в Тольятти на площади 20 тыс. кв. м
Происшествия
Советник Пушилина назвал целью удара ВСУ по Донецку экстренные службы
Происшествия
В Дагестане задержали подростка за ложные сообщения о минировании
Мир
Израильская армия заявила о возобновлении ударов по сектору Газа
Происшествия
Завод по производству дверей загорелся в Тольятти
Мир
В Кремле отвергли обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве РФ в выборы
Мир
СМИ сообщили о договоренностях Израиля и Палестины о прекращении огня
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о ранении подростка в результате обстрела ВСУ
Мир
Турецкая оппозиция заявила о намерении улучшить отношения с Россией
Мир
На улице Нью-Йорка появился призыв остановить Украину
Мир
Зеленский заявил о принятии решений по защите неба Украины
Происшествия
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов натовского калибра

Один человек погиб в результате ДТП с мотоциклом в Приморском крае

0
Фото: ГИБДД
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием мотоцикла в бухте Муравьиная в Артеме Приморского края. Об этом 14 мая сообщили в Telegram-канале УМВД России по региону.

38-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, врезался в бордюрное ограждение и улетел в кювет.

Мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован, а пассажирка скончалась на месте.

«В текущем году мотоциклист 11 раз привлекался к ответственности за превышение установленной скорости движения», — сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП начали проверку. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 14 мая, четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате ДТП в Яшкульском районе Калмыкии. Столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик DAF с 33-летним иностранцем за рулем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023