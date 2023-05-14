Один человек погиб в результате ДТП с мотоциклом в Приморском крае
Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием мотоцикла в бухте Муравьиная в Артеме Приморского края. Об этом 14 мая сообщили в Telegram-канале УМВД России по региону.
38-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, врезался в бордюрное ограждение и улетел в кювет.
Мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован, а пассажирка скончалась на месте.
«В текущем году мотоциклист 11 раз привлекался к ответственности за превышение установленной скорости движения», — сообщили в ГИБДД.
По факту ДТП начали проверку. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее, 14 мая, четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате ДТП в Яшкульском районе Калмыкии. Столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик DAF с 33-летним иностранцем за рулем.