Кинолог посоветовал наращивать физнагрузку щенков в подростковом возрасте

Во время взросления щенок очень активен, меняется не только его внешность, но и характер, поэтому следует увеличивать нагрузку физической активности и не делать исключений из правил, ранее установленных хозяином. Об этом 14 мая рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в беседе с «РИА Новости».

«Мы все были подростками, и многие сейчас уже понимают, как сложно порой было родителям рядом с нами в этот период. У собак тоже есть переходный возраст, у некоторых собаководов действительно могут начаться сложности во взаимоотношении с питомцем в этот период», — сказал он.

Главное в воспитании собаки — понимание и принятие изменений, умение вовремя скорректировать поведение с помощью различных методов дрессировки, чтобы в будущем не иметь проблем с закрепившимися в сознании вредными привычками, добавил эксперт.

С 6–8 месяцев можно заметить начальные признаки взросления щенка, основной этап — с 9 или 10 месяцев. У питомца в этом возрасте начинает меняться гормональный фон, влияющий на всю жизнедеятельность организма.

Из-за неравномерной трансформации всех систем организма у собаки может возникнуть внутренний дисбаланс, который отразится на его поведении, отметил Голубев. В этот период любимец может начать игнорировать команды хозяина, стать сверхактивным дома и на улице, портить мебель, убегать во время прогулки и чаще обычного интересоваться сородичами.

«Важно понимать, что переходный возраст пройдет, нужно проявить больше терпения в этот период и внимательно относиться к воспитанию питомца: ни в коем случае нельзя применять физическую силу или срывать свои «педагогические» неудачи на питомце», — посоветовал эксперт.

В такой период стоит увеличивать физические нагрузки, больше гулять с питомцем. Также следует добавлять интеллектуальные занятия с использованием умных игрушек, развивая собаку не только физически, но и умственно. Важно направить активность взрослеющего «ребенка» в нужное русло, отметил кинолог.

Также нужно сохранить все старые установленные ранее команды и правила, следовать им и не позволять собаке делать всё, что она захочет. Нежелательное поведение нужно сразу пресекать, а любознательность, напротив, стоит поощрять. На прогулке хозяин должен позволять собаке изучать мир, знакомиться с сородичами, объяснил президент РКФ.

Ранее, 10 мая, в Госдуме предложили ввести штраф для хозяев собак за их самовыгул. Кроме того, предлагается обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу. Необходимые поправки в законопроект могут быть внесены уже в мае.

В этот же день Голубев заявил, что штрафные санкции для хозяев, которые выпускают погулять своих питомцев самостоятельно, давно пора ввести.

Общественный совет при Минстрое 10 марта подготовил инициативу, согласно которой в России предлагается включить создание игровых площадок для выгула собак в программы благоустройства городов.