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В РПЦ заявили о насаждении антихристианских ценностей на Украине

РПЦ: власти Украины готовят детям своей страны «стерилизацию» в несознательном возрасте
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Киев и его сторонники поддерживают распространение антихристианских ценностей среди граждан Украины. Об этом заявил 13 мая зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Выступая в эфире телеканала «Россия 24», он привел слова Патриарха Кирилла о том, что украинский конфликт будет использован для дискредитации традиционной семьи и навязывания «гендерной истерии».

Кроме того, как утверждает Кипшидзе, в западных государствах уже сейчас назначают детям пяти-восьми лет гормоны, подавляющие половое развитие, для смены пола. По его мнению, это приводит к «стерилизации» в неосознанном возрасте, лишая возможности в будущем стать родителем.

«Это закономерный результат плана (который реализуется на Украине. — Ред.) — искалеченные жизни тысяч детей», — добавил он.

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21 февраля Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию затронул тему нравственных ценностей современного Запада. По его словам, Запад разрушает традиционные семьи, собственную культуру и национальную идентичность. В частности, российский лидер раскритиковал идею о «гендерно-нейтральном Боге».

Кроме того, Путин назвал семью союзом мужчины и женщины и упомянул Священное писание, в котором, по словам президента, «всё сказано». Глава государства также отметил, что ценностями России являются щедрость, широта души, милосердие и сострадание.

В октябре минувшего года замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов сказал, что Россия не позволит Западу разрушить свои ценности и достичь того, что ему удалось на Украине, где «ослепленные посулами вступления в европейскую семью многие жители молча восприняли переписывание в антироссийском ключе исторических событий прошлого».

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