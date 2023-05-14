Политолог указал на глобальный переход к многополярности благодаря СВО

Решение РФ о начале спецоперации по защите Донбасса активизировало переход к многополярности. Об этом 11 мая написал в статье для китайской газеты Global Times американский политолог Эндрю Корыбко.

Он назвал период однополярности после распада СССР «исторической аномалией». По его мнению, такая ситуация на глобальной арене сложилась благодаря уникальному стечению обстоятельств, а не из-за исключительной роли США.

«В прошлом году представилась возможность ускорить так называемое возвращение в нормальное русло истории благодаря специальной военной операции на Украине, которая беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», — рассказал обозреватель.

Эксперт отметил, что к антироссийским санкциям присоединились около 30 стран. Корыбко считает, что это доказывает ограниченность влияния Соединенных Штатов на другие государства в данный момент.



Политолог добавил, что в становлении нового справедливого мироустройства теперь займет особое место объединение БРИКС.

7 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине воссоединил Североатлантический альянс, но показал разногласия между странами Запада и другими государствами мира. По его мнению, существует серьезный риск, что эти противоречия будут только усиливаться и в результате могут привести к глубокому разрыву.



Ранее, 5 мая, Боррель заявил, что европейские страны с большим желанием потратили бы бюджетные средства на социальную политику своих государств, а не на Украину. Однако, по его словам, у ЕС нет выбора, иначе Киев падет. Глава евродипломатии также добавил, что на Украине не наблюдается условий для дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Брюссель продолжит поставки оружия и боеприпасов.



4 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в индийский штат Гоа договорился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром следовать курсу на выстраивание справедливой многополярной системы мира.



29 апреля Лавров заявил, что доля государств G7 в мировой экономике за последние 30 лет существенно сократилась, а вес стран с развивающимися рынками неуклонно растет. Между тем попытки утвердить однополярную модель мироустройства с центром принятия решений в США провалились.

Также министр иностранных дел РФ указал на тот факт, что в настоящее время движение к глобальной многополярности стало геополитической реальностью. Так, новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке добиваются «впечатляющих успехов в различных областях».



Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.