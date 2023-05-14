Артиллеристы ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ с помощью «Акации»

Российские артиллеристы уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений спецоперации. Минобороны РФ 14 мая обнародовало кадры работы расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил России.

Подразделения ЗВО продолжают выполнять огневые задачи, чтобы обеспечить продвижение мотострелковых подразделений и овладение украинскими опорными пунктами.

Так, на одном из направлений батареи САУ 2С3М «Акация» с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника. В результате ликвидирован минометный расчет противника.

В оборонном ведомстве уточнили, что артиллеристы получили координаты нахождения расчета ВСУ, зарядились и выполнили боевую задачу. Также расчеты беспилотников, выявив передвижение живой силы противника, передали координаты района на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам цели.

После нанесения удара расчеты САУ меняют огневую позицию и открывают огонь по выявленным огневым точкам укрепрайона ВСУ, оставаясь незамеченными для артиллерии противника. Работать артиллеристам приходится в сложных условиях. Часто над головами свистят снаряды, летают вражеские коптеры или идет минометный обстрел. Артиллеристы слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчета, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что расчеты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты противника в ходе выполнения огневых задач в южном секторе проведения спецоперации. Расчеты самоходных гаубиц ведут огонь на дальностях до 30 км как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневого рубежа, уточняли в Минобороны.

До этого, 4 мая, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как российские военные в ходе активных боев на донецком направлении атаковали боевиков ВСУ с помощью гаубиц «Акация».. Отмечалось, что целью САУ часто является минометный расчет противника, добавив, что одного выстрела иногда хватает, чтобы враг надолго отказался от своих намерений высовываться из укрытия и вести какие-либо действия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».