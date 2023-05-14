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В МЧС сообщили о локализации пожара в Тольятти на площади 20 тыс. кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар в покрасочном цеху предприятия «Феррони» в городе Тольятти Самарской области локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 14 мая сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 03:46 (02:46 мск. — Ред.) пожар локализован на площади 20 000 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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О пожаре на заводе на Поволжском шоссе, 3 в Комсомольском районе стало известно накануне вечером. Изначально площадь возгорания, по данным регионального МЧС, составляла 1 тыс. кв. м, но впоследствии достигла 20 тыс. кв. м.

В ГУ МЧС по Самарской области также добавили, что в здании покрасочного цеха на предприятии частично обрушилась кровля.

13 мая сообщалось об усилении группировки огнеборцев до 314 человек и 69 единиц техники. Помимо этого, к работам по тушению на тольяттинском заводе привлекли два пожарных поезда.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 человек.

В этот же день прокуратура Самарской области сообщила о проверке по факту возгорания на территории завода «Феррони» в Тольятти.

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