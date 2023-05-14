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Трамп отменил митинг в штате Айова из-за угрозы торнадо

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Фото: REUTERS/Brian Snyder/File Photo
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Бывший президент США Дональд Трамп решил отменить запланированный митинг в штате Айова из-за угрозы торнадо. Об этом в субботу, 13 мая, он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

«К сожалению, из-за угрозы торнадо в Де-Мойне нам пришлось отменить сегодняшний митинг», — рассказал он.

Экс-президент отметил, что местные власти призывали его отменить или перенести встречу с избирателями еще перед вылетом политика в Айову из Флориды. Он пообещал назвать новую дату проведения митинга и призвал своих сторонников переждать торнадо в безопасном месте.

Трамп выступает перед избирателями в разных штатах и добивается выдвижения кандидатом от Республиканской партии на президентские выборы 2024 года.

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Ранее, 25 апреля, Джо Байден официально подтвердил намерение баллотироваться на выборах главы государства. Вице-президент Камала Харрис также заявила о готовности претендовать на второй срок.

После этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что переизбрание Байдена на второй срок может обернуться катастрофой для государства. По его словам, некомпетентные действия американского лидера и его администрации привели страну в упадок, а также усугубили ядерную угрозу для всего мирового сообщества.

23 апреля телеканал NBC сообщил, что 68% консерваторов продолжают поддерживать экс-президента США Дональда Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступило 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства. Трамп, в свою очередь, невысоко оценил шансы Байдена на победу в президентской гонке. Сам республиканец подтвердил намерение участвовать в выборах еще 12 апреля.

Накануне Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 года успеет урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

21 апреля телеканал CNN сообщил, что Джо Байден может официально объявить о выдвижении на второй срок своей кандидатуры на следующей неделе.

При этом газета USA Today со ссылкой на данные опроса Саффолкского университета написала, что демократ теряет поддержку среди своих избирателей. В опросе участвовали 600 человек, которые голосовали за Байдена на последних президентских выборах в 2020 году. 67% из них заявили, что готовы проголосовать за него на праймериз Демократической партии.

При этом Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Байден будет переизбран в 2024 году. Сам он подтвердил свои намерения участвовать в выборах еще 12 апреля.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года.

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