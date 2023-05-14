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Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в воскресенье, 14 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +17…+19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5.

В Московской области днем ожидается от +15 до +20 градусов, ночью похолодает до +2.

Прогнозируется северный и северо-восточный ветер со скоростью 2–10 м/c.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

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Ранее, 13 мая, центр погоды «Фобос» сообщил, что этот день стал самым теплым с начала года. Так, воздух в столице прогрелся до +22,3 градуса.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 14 мая температура в Москве будет в районе 17–19 градусов.

Накануне руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что на выходных в столице ожидается до 23 градусов тепла.

До этого, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части страны ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.

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