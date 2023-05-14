«Зенит» провел масштабный чемпионский парад в Санкт-Петербурге

Тысячи болельщиков «Зенита» приняли участие в масштабном чемпионском параде «Звезды футбольной столицы» в Санкт-Петербурге, чтобы поздравить свою любимую команду с десятым чемпионским титулом. Об этом 13 мая сообщил корреспондент «Известий».

После завершения церемонии награждения на «Газпром Арене» команда отправилась отмечать свою победу вместе с жителями и гостями Санкт-Петербурга. Футболисты взошли на чемпионский автобус, украшенный героями золотого сезона. Маршрут проходил через Невский проспект, площадь Восстания и Петропавловскую крепость.

На протяжении нескольких часов болельщиков ждали чемпионские конкурсы и подарки, художественные перформансы, золотой чемпионский аквагрим и музыка.

В этот день, 13 мая, футбольному клубу «Зенит» вручили чемпионский трофей Российской премьер-лиги (РПЛ) и золотые медали чемпионата России. Церемония награждения состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге после матча 27-го тура с «Краснодаром», который завершился со счетом 2:2.

Футбольная команда из Санкт-Петербурга досрочно взяла золото в чемпионате России 7 мая. Тогда «Зенит» обыграл дома московский «Спартак» со счетом 3:2. Так, сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу.