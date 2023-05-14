Столкнувшиеся автомобили перекрыли трамвайные пути в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате ДТП с участием двух автомобилей оказались заблокированы трамвайные пути. Об этом 14 мая сообщает 78.ru.

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Энгельса. Столкнувшиеся машины перекрыли движение электротранспорта в сторону проспекта Просвещения.

Подробности случившегося уточняются.

Накануне сообщалось, что в Челябинске иномарка на полной скорости влетел в подземный переход. В результате ДТП 25-летний водитель авто, а также два пассажира получили травмы.