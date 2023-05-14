Советник Пушилина назвал целью удара ВСУ по Донецку экстренные службы

Целью субботнего удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Кировскому району Донецка, были экстренные службы города. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.



По его словам, огонь корректировался при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).



Гагин заявил, что после первого удара по Донецку противник дождался, когда на место приедут сотрудники спасательной службы и кареты скорой помощи.



«Вслед за этим последовал следующий залп, результатом которого и стала гибель мамы и ребенка в собственном доме. Это был прицельный огонь по экстренным службам», — рассказал он.

Ранее в этот день мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка ранен подросток.

Тогда же сообщалось, что боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Со стороны украинской армии было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.



Как рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

В тот же день стало известно, что в результате обстрела Куйбышевского района со стороны украинских боевиков было повреждено здание школы №51. Также сообщалось о семи выпущенных ВСУ снарядах по территории города.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.



Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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