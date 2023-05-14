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Кадыров назвал обстановку на фронте по Кременной стабильной

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о прорыве ВСУ в направлении Кременной
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские силы стабильно держат линию обороны в районе Кременной. Об этом в субботу, 13 мая, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, сославшись на слова командующего подразделением спецназа «Ахмат» с позывным Иран.

В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что информация о прорыве Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке не соответствует реальности. Имеют место вылазки небольших диверсионно-разведывательных групп, но поводов говорить о полномасштабном контрнаступлении нет.

Если же противник все-таки предпримет попытки отбить территорию, которую контролирует «Ахмат», он потерпит неудачу, а также столкнется с серьезными потерями в живой силе и технике, добавил глава Чечни. Бойцы спецназа, по заверению Ирана, готовы к любому развитию событий.

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Ранее в этот день командир «Ахмата» Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ активизировались лишь на отдельных участках фронта, тогда как в целом ситуация стабильна и находится под контролем.

Тогда же российские военные рассказали корреспонденту «Известий» о том, что в лесах под Кременной возросла активность разведывательных групп противника. Предполагается, что таким образом ВСУ готовятся к началу контрнаступления.

11 мая в оборонном ведомстве РФ заявили, что ситуация в районе проведения СВО находится под контролем, а сообщения о прорывах обороны на разных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют реальности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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