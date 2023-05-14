Пять человек погибли в результате ДТП в Абхазии
Пять человек погибли в результате ДТП в Абхазии, сообщило 13 мая агентство Апсныпресс со ссылкой на начальника ОВД Гудаутского района Зосму Гицбу.
Отмечается, что авария произошла в селе Абгархыку.
«Это трагедия. Сейчас мы находимся в местной больнице. Врачи сообщили, что все пятеро человек, находившихся в автомобиле Toyota, погибли», — сообщил Гицба.
Подробности происшествия уточняются.
В этот же день четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате ДТП в Яшкульском районе Калмыкии. Столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик DAF с 33-летним иностранцем за рулем.