Пять человек погибли в результате ДТП в Абхазии, сообщило 13 мая агентство Апсныпресс со ссылкой на начальника ОВД Гудаутского района Зосму Гицбу.

Отмечается, что авария произошла в селе Абгархыку.

«Это трагедия. Сейчас мы находимся в местной больнице. Врачи сообщили, что все пятеро человек, находившихся в автомобиле Toyota, погибли», — сообщил Гицба.

Подробности происшествия уточняются.

В этот же день четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате ДТП в Яшкульском районе Калмыкии. Столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик DAF с 33-летним иностранцем за рулем.