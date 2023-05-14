В Тернополе и Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне и Тернополе прогремели взрывы, сообщает 13 мая украинское издание «Страна.ua».

Кроме того, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена также почти на всей территории страны за исключением Днепропетровской и Запорожской областей.

В Минобороны РФ в настоящее время не прокомментировали данную информацию.

Как ранее в этот день сообщил портал Military Media Center, за минувшие сутки на Украине было повреждено 175 объектов инфраструктуры.

Так, в ночь на 13 мая сообщалось о взрывах в Николаеве. В Николаевской области также была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучали в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.