Реклама
Прямой эфир
Общество
В МЧС сообщили об усилении группировки по тушению пожара в Тольятти
Мир
Израильская армия заявила о возобновлении ударов по сектору Газа
Происшествия
Завод по производству дверей загорелся в Тольятти
Мир
В Кремле отвергли обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве РФ в выборы
Мир
СМИ сообщили о договоренностях Израиля и Палестины о прекращении огня
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о ранении подростка в результате обстрела ВСУ
Мир
Турецкая оппозиция заявила о намерении улучшить отношения с Россией
Мир
На улице Нью-Йорка появился призыв остановить Украину
Мир
Зеленский заявил о принятии решений по защите неба Украины
Происшествия
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов натовского калибра
Мир
Украинский генерал признал существенные преимущества армии РФ перед ВСУ
Происшествия
В Донецке после обстрела ВСУ погибла мама с четырехлетним ребенком
Мир
В граничащем с Россией районе Литвы разбился легкомоторный самолет
Сюжет:

В Тернополе и Херсоне прогремели взрывы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсоне и Тернополе прогремели взрывы, сообщает 13 мая украинское издание «Страна.ua».

Кроме того, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена также почти на всей территории страны за исключением Днепропетровской и Запорожской областей.

В Минобороны РФ в настоящее время не прокомментировали данную информацию.

Инфраструктурный подход: что последует за ударами по украинским объектам
В ответ на теракты СБУ российские ракеты повредили систему управления, энергетики и связи в нескольких областях

Как ранее в этот день сообщил портал Military Media Center, за минувшие сутки на Украине было повреждено 175 объектов инфраструктуры.

Так, в ночь на 13 мая сообщалось о взрывах в Николаеве. В Николаевской области также была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучали в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023