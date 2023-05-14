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Утечка из Пентагона вскрыла планы Зеленского атаковать территории РФ

WP: Зеленский планировал подорвать нефтепровод «Дружба» и атаковать территорию России
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Фото: commons.wikimedia.org/Joeyp3413
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В слитых файлах Пентагона содержится информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский планировал атаковать российские территории. Об этом в субботу, 13 мая, пишет газета The Washington Post.

В публикации отмечается, что вопреки заявлениям Киева об отказе от ударов по населенным пунктам РФ, «за закрытыми дверьми» обсуждались совсем иные варианты действий.

Так, из рассекреченных документов следует, что в январе украинский лидер предлагал не только вести обстрел из дальнобойных орудий, но и перебрасывать формирования для захвата неназванных приграничных городов. Предполагалось, что таким образом Украина сможет получить «рычаги давления» в потенциальных переговорах.

Помимо этого, в файлах Пентагона упоминается, что в конце февраля Зеленский обсудил с главкомом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным свое беспокойство из-за отсутствия у Киева «ракет дальнего радиуса действия, которые могли бы достичь мест дислокации российских войск внутри страны». Согласно другим записям, президент выступал с инициативой использовать беспилотники для поражения мест дислокации ВС РФ в Ростове.

Также в записях американских военных описывается встреча украинского лидера с вице-премьером страны Юлией Свириденко, на которой обсуждался вопрос о подрыве нефтепровода «Дружба». Подчеркивается, что это нанесло бы тяжелейший удар по экономике Венгрии, которая получает большую часть нефти из России по этому каналу. По данным издания, причиной столь агрессивного настроя могло стать достаточно терпимое отношение венгерского премьера Виктора Орбана к действиям Москвы.

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Ранее, 24 апреля, The Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона писала о том, что удар по Москве и Новороссийску был запланирован на конец февраля текущего года, однако осуществить план украинской стороне помешал Вашингтон.

Как в тот же день заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, США понимали, что если Украина нанесет удары по Москве и Новороссийску, то это, по сути, будет означать начало третьей мировой войны.

До этого, 17 апреля, заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью применения поставляемого на Украину вооружения для нанесения ударов по России. По его словам, страна не заинтересована в том, чтобы конфликт перерос в глобальное противостояние.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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